Петра КВИТОВА о победе над Козловой: «Было очень много нервов»

Чешская теннисистка выбила украинку с US Open

  • 03.09.2020 12:12
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Петра КВИТОВА о победе над Козловой: «Было очень много нервов»
© Jimmie48 Photography. Петра Квитова

Петра Квитова прокомментировала свою победу над Катериной Козловой (7:6, 6:2) во втором круге US Open.

«Первый сет был очень тяжелым. Я боролась не только с соперницей, но и с самой собой. Было очень много нервов. Я упустила свою подачу, я проиграю в счете и пытаюсь сделать камбэк и ответить.

Я допускала простые ошибки, двойные ошибки на подаче. После выигранного тай-брейка мне стало намного легче. Я успокоилась и расслабилась. Это мне очень помогло.

В начале второго сета мне удалось сделать брейк, и мне стало еще немного легче. Было важно делать все правильно и быть спокойной. Я отлично сыграла во втором сете. Я лучше подавала и уже не так часто ошибалась», - сказала Квитова.

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Источник — Большой теннис Украины

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