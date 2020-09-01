Цуренко рассказала, почему во второй раз подряд снялась с US Open

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, почему ей пришлось сняться с Открытого чемпионата США.
«У меня обострилась проблема с локтем. Это та же проблема, которая беспокоила меня в прошлом году. Локоть начал болеть еще в Киеве, перед вылетом в США», – призналась спортсменка.
Напомним, в сезоне-2019 Цуренко также не вышла на корты в Нью-Йорке из-за травмы правого локтя.
«Что касается моих следующих планов на грунтовый сезон, то пока особо ничего не планирую. Возможно, сыграю на Ролан Гаррос», – добавила Цуренко.
Источник — Большой теннис Украины
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