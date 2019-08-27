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US Open. Леся Цуренко снялась с турнира из-за травмы

Место украинки в основной сетке займет лаки-лузер

  • 27.08.2019 01:21
  • 197 просмотров
  • 4 комментария
US Open. Леся Цуренко снялась с турнира из-за травмы
© WTA. Леся Цуренко
Третья ракетка Украины Леся Цуренко снялась с Открытого чемпионата США по теннису.
 
27 августа 30-летняя украинка должна была стартовать в основной сетке турнира, однако из-за травмы правого локтя не сможет этого сделать. 
 
Место Цуренко в первом раунде займет китаянка Ван Сиюй, которая стала лаки-лузером по итогам квалификации.
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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 27.08.2019 01:40
    0
    Леся перешла в клуб Кати Козловой. Ее место заняла Ястремска
    Ссылка
    vital
      vital, 27.08.2019 01:36
    +2
    Жаль. Леся не захистила цілу прорву очок за минулорічний чвертьфінал шлему - 420, і вже в онлайн рейтингу опустилася на 65-е місце і це ще не межа.
    Ссылка
    Serg_V
      Serg_V, 27.08.2019 01:36
    0
    У нас много талантливых украинок в теннисе. но почему-то основные надежды в последние время только на двоих; Свитолина и Ястремская.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 27.08.2019 01:34
    +3
    Ох. Лесю, Лесю... Там, схоже, серйозне пошкодження (( Одужуй, Лесюню, ми за тобою скучили
    Ссылка
    Elis
      Elis, 27.08.2019 01:34
    +3
    Ох. Лесю, Лесю... Там, схоже, серйозне пошкодження (( Одужуй, Лесюню, ми за тобою скучили
    Ссылка
    vital
      vital, 27.08.2019 01:36
    +2
    Жаль. Леся не захистила цілу прорву очок за минулорічний чвертьфінал шлему - 420, і вже в онлайн рейтингу опустилася на 65-е місце і це ще не межа.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 27.08.2019 01:40
    0
    Леся перешла в клуб Кати Козловой. Ее место заняла Ястремска
    Ссылка
    Serg_V
    online
      Serg_V, 27.08.2019 01:36
    0
    У нас много талантливых украинок в теннисе. но почему-то основные надежды в последние время только на двоих; Свитолина и Ястремская.
    Ссылка
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