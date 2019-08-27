US Open. Леся Цуренко снялась с турнира из-за травмы

Третья ракетка Украины Леся Цуренко снялась с Открытого чемпионата США по теннису.
27 августа 30-летняя украинка должна была стартовать в основной сетке турнира, однако из-за травмы правого локтя не сможет этого сделать.
Место Цуренко в первом раунде займет китаянка Ван Сиюй, которая стала лаки-лузером по итогам квалификации.
Источник — WTA
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