US Open. Расписание украинок на 27 августа

01:40 — kerch30

Леся перешла в клуб Кати Козловой. Ее место заняла Ястремска

01:36 — vital

Жаль. Леся не захистила цілу прорву очок за минулорічний чвертьфінал шлему - 420, і вже в онлайн ...

01:36 — Serg_V

У нас много талантливых украинок в теннисе. но почему-то основные надежды в последние время тольк...

01:34 — Elis

Ох. Лесю, Лесю... Там, схоже, серйозне пошкодження (( Одужуй, Лесюню, ми за тобою скучили