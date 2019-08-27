US Open. Расписание украинок на 27 августа

Во вторник, 27 августа, на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдут две украинки.
Третья ракетка Украины Леся Цуренко (№40 WTA) начнет турнир матчем против бельгийки Кирстен Флипкенс (№110 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на корте №8 после встречи ATP Попырин – Дельбонис. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.
ОБНОВЛЕНО: Цуренко снялась с US Open из-за травмы правого локтя.
Катерина Козлова (№76 WTA) свой первый матч основной сетки сыграет против американки Тейлор Таунсенд (№116 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №7 после матча ATP Вердаско – Камке. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.