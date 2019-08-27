Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

US Open. Расписание украинок на 27 августа

Во вторник на корты Нью-Йорка выйдут Леся Цуренко и Катерина Козлова

  • 27.08.2019 00:11
  • 538 просмотров
  • 1 комментарий
US Open. Расписание украинок на 27 августа
© WTA. Леся Цуренко
Во вторник, 27 августа, на корты Открытого чемпионата США по теннису выйдут две украинки.
 
Третья ракетка Украины Леся Цуренко (№40 WTA) начнет турнир матчем против бельгийки Кирстен Флипкенс (№110 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на корте №8 после встречи ATP Попырин – Дельбонис. Ориентировочное время начала поединка – 20:00 по Киеву.
 
ОБНОВЛЕНО: Цуренко снялась с US Open из-за травмы правого локтя.
 
Катерина Козлова (№76 WTA) свой первый матч основной сетки сыграет против американки Тейлор Таунсенд (№116 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №7 после матча ATP Вердаско – Камке. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
 

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Oleg Vereshko
      Oleg Vereshko, 27.08.2019 00:40
    0
    Цуренко знову знялася(((
    Ссылка
    Oleg Vereshko
      Oleg Vereshko, 27.08.2019 00:40
    0
    Цуренко знову знялася(((
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности