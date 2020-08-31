Катерина Козлова – Уитни Осигве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 31 августа, украинка Катерина Козлова (№99 WTA) начнет борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче первого круга украинская теннисистка сразится против 18-летней Уитни Осигве из США (№143 WTA).
Встреча пройдет третьим запуском на корте №6 после матча ATP Гойовчик – Хуркач. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Петры Квитовой (№12 WTA) или Ирины Бегу (№70 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ТУРНИРНАЯ СЕТКА
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.