Катерина Козлова – Уитни Осигве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 31 августа, украинка Катерина Козлова (№99 WTA) начнет борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче первого круга украинская теннисистка сразится против 18-летней Уитни Осигве из США (№143 WTA).



Встреча пройдет третьим запуском на корте №6 после матча ATP Гойовчик – Хуркач. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.



Ранее девушки не встречались.



В следующем раунде победительница матча сыграет против Петры Квитовой (№12 WTA) или Ирины Бегу (№70 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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