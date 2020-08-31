Катерина Бондаренко – Элли Кик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 31 августа, украинка Катерина Бондаренко (№359 WTA) начнет борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче первого круга украинская теннисистка, которая заявилась на турнир по замороженному рейтингу, сразится против обладательницы уайлд-кард Элли Кик из США (№162 WTA).
Встреча пройдет третьим запуском на корте №12 после матча ATP Сок – Куэвас. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
В следующем раунде победительница сыграет против Терезы Мартинцовой (№135 WTA) или Петры Мартич (№14 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua
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