Цуренко рассказала, почему снялась с турнира в Праге

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№139 WTA) рассказала, почему ей прийшлось досрочно завершить борьбу на турнире международной серии в Праге.

«Причина отказа та же, что и была в Палермо – это проблемы с левым ребром. По ходу турнира ребро меня не беспокоило, но сегодня утром эта проблема вернулась во время разминки», – сказала Цуренко.

«Дальше буду ждать, попаду ли я в основу US Open, или же буду играть на турнире WTA 125k в Праге (должен пройти параллельно с первой неделей US Open).

Точно ли я полечу в США? Однозначно пока сложно ответить. Будем смотреть по мере продвижения в заявочном списке», – резюмировала украинка.