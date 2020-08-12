Цуренко рассказала, почему снялась с турнира в Праге

Украинку беспокоит ребро

  • 12.08.2020 15:08
  • 796 просмотров
  • 2 комментария
Цуренко рассказала, почему снялась с турнира в Праге
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№139 WTA) рассказала, почему ей прийшлось досрочно завершить борьбу на турнире международной серии в Праге.

«Причина отказа та же, что и была в Палермо – это проблемы с левым ребром. По ходу турнира ребро меня не беспокоило, но сегодня утром эта проблема вернулась во время разминки», – сказала Цуренко.

«Дальше буду ждать, попаду ли я в основу US Open, или же буду играть на турнире WTA 125k в Праге (должен пройти параллельно с первой неделей US Open). 

Точно ли я полечу в США? Однозначно пока сложно ответить. Будем смотреть по мере продвижения в заявочном списке», – резюмировала украинка.

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    kollekciy
    online
      kollekciy, 12.08.2020 15:53
    0
    Я надіюся що Марта гратиме на цьому турнірі в Празі. Для неї це хороший шанс (поки всі сильніші гратимуть на USO) пройти далеко та набрати очок. Бо якби вона чудом попала в основу USO, з її везінням на жереб, вилетіла б відразу та очок не набрала.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 12.08.2020 15:15
    +1
    ну да,в Штатах можна баблишко поднять за одно только попадание в оснсвную сетку,а так как есть с первой сотни отказники то шансы на шару не плохие и зачем в Праге корячиться,расклад понятен, но можно и пролететь как фанера.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 12.08.2020 15:15
    +1
    ну да,в Штатах можна баблишко поднять за одно только попадание в оснсвную сетку,а так как есть с первой сотни отказники то шансы на шару не плохие и зачем в Праге корячиться,расклад понятен, но можно и пролететь как фанера.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 12.08.2020 15:53
    0
    Я надіюся що Марта гратиме на цьому турнірі в Празі. Для неї це хороший шанс (поки всі сильніші гратимуть на USO) пройти далеко та набрати очок. Бо якби вона чудом попала в основу USO, з її везінням на жереб, вилетіла б відразу та очок не набрала.
    Ссылка
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