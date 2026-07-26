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  4. Дарья Снигур – Лилли Таггер. Финал WTA 250 в Праге. Видеообзор матча
WTA
26 июля 2026, 18:21 |
152
0

Дарья Снигур – Лилли Таггер. Финал WTA 250 в Праге. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча на турнире WTA 250 в Праге

26 июля 2026, 18:21 |
152
0
Дарья Снигур – Лилли Таггер. Финал WTA 250 в Праге. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур
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26 июля украинка Дарья Снигур впервые в карьере сыграла в финале на уровне Тура.

Снигур не сумела завоевать трофей хардового турнира WTA 250 в Праге (Чехия), уступив в двух сетах Лилли Таггер.

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🏆 WTA 250 Прага. Хард. Финал

Дарья Снигур (Украина) [8] – Лилли Таггер (Австрия) – 6:7 (3:7), 2:6

Видеообзор матча

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Дарья Снигур Лилли Таггер WTA Прага теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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