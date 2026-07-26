WTA26 июля 2026, 18:21 |
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Дарья Снигур – Лилли Таггер. Финал WTA 250 в Праге. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор финального матча на турнире WTA 250 в Праге
26 июля 2026, 18:21 |
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🏆 WTA 250 Прага. Хард. Финал
26 июля украинка Дарья Снигур впервые в карьере сыграла в финале на уровне Тура.
Снигур не сумела завоевать трофей хардового турнира WTA 250 в Праге (Чехия), уступив в двух сетах Лилли Таггер.
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🏆 WTA 250 Прага. Хард. Финал
Дарья Снигур (Украина) [8] – Лилли Таггер (Австрия) – 6:7 (3:7), 2:6
Видеообзор матча
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