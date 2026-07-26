Дарья Снигур – Лилли Таггер. Финал WTA 250 в Праге. Видеообзор матча

26 июля украинка Дарья Снигур впервые в карьере сыграла в финале на уровне Тура.

Снигур не сумела завоевать трофей хардового турнира WTA 250 в Праге (Чехия), уступив в двух сетах Лилли Таггер.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

🏆 WTA 250 Прага. Хард. Финал



Дарья Снигур (Украина) [8] – Лилли Таггер (Австрия) – 6:7 (3:7), 2:6

Видеообзор матча