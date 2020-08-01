Цуренко снялась с турнира в Палермо

Причина снятия: травма ребра

  • 01.08.2020 22:22
  • 628 просмотров
  • 3 комментария
Цуренко снялась с турнира в Палермо
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко

Украинка Леся Цуренко (№139 WTA) снялась с квалификации турнира международной серии в Палермо.

Причина снятия: травма ребра.

На матч против россиянки Людмилы Самсоновой (№117 WTA) вышла хорватка Тереза Мрдежа (№229 WTA).

Ранее изменилась соперница у Марты Костюк, а WTA сообщила о том, что одна из теннисисток сдала положительный тест на COVID-19.

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Владимир Клепач, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    AndyDRUID
    online
      AndyDRUID, 01.08.2020 22:47
    -2
    Проблеми з лівим ребром... А з яким саме? Там в неї їх 12 має бути.
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    stopor2016
      stopor2016, 01.08.2020 22:46
    -1
    senya, 01.08.2020 22:43
    Сообщается, что Цуренко снялась с турнира из-за проблем с левым ребром.
    Я тоже прочитал , но не знал , что с левым. Если бы с правым - не снималась бы?
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    senya
      senya, 01.08.2020 22:43
    0
    Сообщается, что Цуренко снялась с турнира из-за проблем с левым ребром.
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    senya
      senya, 01.08.2020 22:43
    0
    Сообщается, что Цуренко снялась с турнира из-за проблем с левым ребром.
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