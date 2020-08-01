Цуренко снялась с турнира в Палермо

Украинка Леся Цуренко (№139 WTA) снялась с квалификации турнира международной серии в Палермо.
Причина снятия: травма ребра.
На матч против россиянки Людмилы Самсоновой (№117 WTA) вышла хорватка Тереза Мрдежа (№229 WTA).
Ранее изменилась соперница у Марты Костюк, а WTA сообщила о том, что одна из теннисисток сдала положительный тест на COVID-19.
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Владимир Клепач, Sport.ua
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