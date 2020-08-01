На турнире в Палермо подтвержден положительный тест на коронавирус

WTA сделала заявление о положительном результате на COVID-19 на турнире в Палермо, участие в котором также будут принимать несколько украинских теннисисток.
«Теннисистка сдала положительный результат на COVID-19 на турнире в Палермо и впоследствии снята с турнира. Спортсменка не имеет симптомов.
Любой человек с положительным тестом останется в изоляции до получения разрешения от врача в соответствии с установленными протоколами и получит надлежащее медицинское лечение. Кроме того, все те, кто мог находиться в тесном контакте с человеком, проходят тестирование по протоколам WTA.
Турнир в Палермо продолжится, как и планировалось», – сказано в заявлении.
Напомним, уже в субботу в квалификации Палермо стартуют Марта Костюк и Леся Цуренко. В основной сетке представлена Даяна Ястремская.
Источник — WTA
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