На турнире в Палермо подтвержден положительный тест на коронавирус

WTA сделала заявление о положительном результате на COVID-19 на турнире в Палермо, участие в котором также будут принимать несколько украинских теннисисток.



«Теннисистка сдала положительный результат на COVID-19 на турнире в Палермо и впоследствии снята с турнира. Спортсменка не имеет симптомов.



Любой человек с положительным тестом останется в изоляции до получения разрешения от врача в соответствии с установленными протоколами и получит надлежащее медицинское лечение. Кроме того, все те, кто мог находиться в тесном контакте с человеком, проходят тестирование по протоколам WTA.



Турнир в Палермо продолжится, как и планировалось», – сказано в заявлении.



Напомним, уже в субботу в квалификации Палермо стартуют Марта Костюк и Леся Цуренко. В основной сетке представлена Даяна Ястремская.