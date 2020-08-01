На турнире в Палермо подтвержден положительный тест на коронавирус

Соревнования, участие в которых должны принимать три украинки, пока продолжаются

  • 01.08.2020 18:03
  • 211 просмотров
  • 2 комментария
На турнире в Палермо подтвержден положительный тест на коронавирус
© WTA

WTA сделала заявление о положительном результате на COVID-19 на турнире в Палермо, участие в котором также будут принимать несколько украинских теннисисток.
 
«Теннисистка сдала положительный результат на COVID-19 на турнире в Палермо и впоследствии снята с турнира. Спортсменка не имеет симптомов.
 
Любой человек с положительным тестом останется в изоляции до получения разрешения от врача в соответствии с установленными протоколами и получит надлежащее медицинское лечение. Кроме того, все те, кто мог находиться в тесном контакте с человеком, проходят тестирование по протоколам WTA.
 
Турнир в Палермо продолжится, как и планировалось», – сказано в заявлении.
 
Напомним, уже в субботу в квалификации Палермо стартуют Марта Костюк и Леся Цуренко. В основной сетке представлена Даяна Ястремская.

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Источник — WTA

(3 голоса)

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Комментарии
    kollekciy
    online
      kollekciy, 01.08.2020 18:48
    0
    Марта наче вціліла. Отримала нову суперницю Сегель.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 01.08.2020 18:20
    0
    Гм.... матч Костюк - Томова отменили. Надеюсь не у Марты короновирус
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 01.08.2020 18:48
    0
    Марта наче вціліла. Отримала нову суперницю Сегель.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 01.08.2020 18:20
    0
    Гм.... матч Костюк - Томова отменили. Надеюсь не у Марты короновирус
    Ссылка
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