Женский теннис возвращается. Цуренко и Костюк узнали соперниц в Палермо

В итальянском Палермо две украинских теннисистки стартуют в квалификации турнира Palermo Ladies Open – International, который состоится 3–9 августа на грунтовых кортах. Его призовой фонд составит $225,500.

Украинка Леся Цуренко (WTA 139) в первом поединке сыграет против пятой сеяной россиянки Людмилы Самсоновой (WTA 117).

Еще одна представительница Украины Марта Костюк (WTA 141) свой дебютный матч в Палермо проведет против болгарки Виктории Томовой (WTA 130).

Если обе украинские теннисистки выиграют в первом раунде, в следующем раунде квалификации они сыграют друг против друга.