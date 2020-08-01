Женский теннис возвращается. Цуренко и Костюк узнали соперниц в Палермо

В итальянском Палермо две украинских теннисистки стартуют в квалификации турнира Palermo Ladies Open – International, который состоится 3–9 августа на грунтовых кортах. Его призовой фонд составит $225,500.
Украинка Леся Цуренко (WTA 139) в первом поединке сыграет против пятой сеяной россиянки Людмилы Самсоновой (WTA 117).
Еще одна представительница Украины Марта Костюк (WTA 141) свой дебютный матч в Палермо проведет против болгарки Виктории Томовой (WTA 130).
Если обе украинские теннисистки выиграют в первом раунде, в следующем раунде квалификации они сыграют друг против друга.
Источник — WTA
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