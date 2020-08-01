Палермо. У Марты Костюк изменилась соперница

Виктория Томова не сыграет против украинской теннисистки

  • 01.08.2020 18:39
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Палермо. У Марты Костюк изменилась соперница
© ФТУ. Марта Костюк

У Марты Костюк (№141 WTA) будет новая соперница в рамках первого раунда квалификации турнира международной серии в Палермо.

Вместо первой ракетки Болгарии Виктории Томовой (№130 WTA) с украинкой сразится представительница Чили Даниэла Сегель (№219 WTA).

Возможно, болгарская теннисистка и является тем игроком, у которого обнаружили COVID-19. Но подтверждений этому пока нет.

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Владимир Клепач, Sport.ua

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