Палермо. У Марты Костюк изменилась соперница

У Марты Костюк (№141 WTA) будет новая соперница в рамках первого раунда квалификации турнира международной серии в Палермо.
Вместо первой ракетки Болгарии Виктории Томовой (№130 WTA) с украинкой сразится представительница Чили Даниэла Сегель (№219 WTA).
Возможно, болгарская теннисистка и является тем игроком, у которого обнаружили COVID-19. Но подтверждений этому пока нет.
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Владимир Клепач, Sport.ua
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