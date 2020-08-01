Палермо. У Марты Костюк изменилась соперница

У Марты Костюк (№141 WTA) будет новая соперница в рамках первого раунда квалификации турнира международной серии в Палермо.

Вместо первой ракетки Болгарии Виктории Томовой (№130 WTA) с украинкой сразится представительница Чили Даниэла Сегель (№219 WTA).

Возможно, болгарская теннисистка и является тем игроком, у которого обнаружили COVID-19. Но подтверждений этому пока нет.