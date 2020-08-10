Палермо. Контавейт проиграла финальный матч 53-й ракетке мира

Триумфаторкой турнира стала француженка Фионе Ферро

  • 10.08.2020 05:21
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Палермо. Контавейт проиграла финальный матч 53-й ракетке мира
© ZUMA Press. Анетт Контавейт

В воскресенье, 8 августа, в Палермо состоялся финальный матч турнира с призовым фондом 163 000 евро.

В решающем матче сошлись эстонка Анетт Контавейт (WTA 22) и француженка Фионе Ферро (WTA 53). Контавейт неожиданно потерпела поражение в двух сетах.

Палермо. Финал
Анетт Контавейт (Эстония) – Фионе Ферро (Франция) – 2:6, 5:7

В новом мировом рейтинге, который будет обнародован в понедельник, Контавейт поднимется на 20-е место, а Ферро будет занимать 44-ю позицию.

Напомним, ранее украинка Даяна Ястремская с матчболов проиграла матч 1/4 финала в Палермо.

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Источник — Sport.ua

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