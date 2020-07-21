Катерина Бондаренко вернется на корт на турнире в США

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко заявилась на турнир WTA международной в Лексингтоне, который пройдёт 10-16 августа.

Бондаренко заявилась на турнир по «замороженному рейтингу» (№85) и находится на шестом месте в квалификационном списке.

Напомним, что на этой же неделе в Праге могут выступить три представительницы Украины - Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катарина Завацкая. Возобновление сезона после пятимесячной паузы планируется 3 августа в Палермо.