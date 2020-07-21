Ястремская выступит в основной сетке турнира в Праге

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская заявилась в основную сетку турнира WTA международной серии в Праге (10-16 августа).
Отметим, что на соревнованиях под названием «Prague Open» сыграют две представительницы первой десятки: Симона Халеп и Белинда Бенчич.
В квалификации турнира могут выступить украинки Катерина Козлова и Катарина Завацкая.
Добавим, что участницы соревнований в Праге избегут обязательного двухнедельного карантина.
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Источник — Большой теннис Украины
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