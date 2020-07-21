Ястремская выступит в основной сетке турнира в Праге

Также в квалификации могут сыграть Катерина Козлова и Катарина Завацкая

  • 21.07.2020 20:11
  • 288 просмотров
  • 2 комментария
Ястремская выступит в основной сетке турнира в Праге
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская заявилась в основную сетку турнира WTA международной серии в Праге (10-16 августа).

Отметим, что на соревнованиях под названием «Prague Open» сыграют две представительницы первой десятки: Симона Халеп и Белинда Бенчич.

В квалификации турнира могут выступить украинки Катерина Козлова и Катарина Завацкая. 

Добавим, что участницы соревнований в Праге избегут обязательного двухнедельного карантина.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 21.07.2020 20:52
    0
    Пошвидше би. Дуже скучив за грою Даяни.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 21.07.2020 20:24
    0
    Де дата?
    Ссылка
    Mazyr2412
    online
      Mazyr2412, 21.07.2020 20:52
    0
    Пошвидше би. Дуже скучив за грою Даяни.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 21.07.2020 20:24
    0
    Де дата?
    Ссылка
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