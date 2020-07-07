Возобновился чемпионат Украины по футболу среди женщин

Женский чемпионат страны по футболу в высшей лиге в нынешнем сезоне из-за ситуации с коронавирусом был вынужден находиться на паузе почти восемь месяцев с 7 ноября 2019 года по 6 июля 2020. Не все участники турнира смогли выдержать такой простой, в результате чего из 10 команд продолжат выступление только шесть. Это два харьковских клуба - «Жилстрой-1» и «Жилстрой-2», «Восход» (Старая Маячка, Херсонская область), «Ятрань» (Берестовец, Черкасская область), «Пантеры» (Умань, Черкасская область) и ФК «Мариуполь».

По разным причинам завершили выступление в сезоне «Еднисть» (Плиски, Черниговская область), «Ладомир» (Владимир-Волынский, Волынская область), «ЕМС Подолье» (Винница) и «Родына» (Костополь, Ровненская область). Всем им будут засчитаны технические поражения, но, тем не менее, они остаются в турнирной таблице и даже принято решение о том, что ни одна команда не выбывает из высшей лиги по итогам сезона 2019-2020 годов.

Что касается борьбы за чемпионство, то уже который год подряд ее ведут только харьковские футболистки. Так, начиная с 2011 года, именно они завоевывали золотые награды - «Жилстрой-1» - 7 раз (всего в истории клуба 9) и «Жилстрой-2» - 2 раза. Не стал исключением и нынешний чемпионат, особенно после того, как снялась «Еднисть».

Пока лидерство удерживает команда «Жилстрой-2» (главный тренер Наталья Зинченко). Сегодня она в гостях разгромила «Восход» со счетом 8:1.

А накануне «Жилстрой-1» (главный тренер Сергей Сапронов) на поле футбольной базы «Металлист» в пригороде Харькова принимал ФК «Мариуполь» и также победил даже с более крупным счетом 11:0. Интересно, что в том поединке харьковчанки забили свой 1000-й мяч за всю историю выступления клуба в чемпионатах Украины. Автором этого гола стала лучшая футболистка прошлого года игрок национальной сборной Украины Дарья Апанащенко. По окончании матча специальный памятный приз ей вручил экс-игрок харьковского «Металлиста» прошлых лет, а ныне генеральный директор команды «Металлист 1925» Владимир Линке.

Чемпионат Украины по футболу среди женщин

14 тур. 6 - 7 июля

«Жилстрой-1» - ФК «Мариуполь» - 11:0 (3:0)

Голы: Шевчук (8, 47, 63), Апанащенко (22, с пенальти, 42), Петрик (61), Н.Кунина (69), Воронина (74), Утицких (83), Костюченко (88), Хаванськая (90 + 1).

«Восход» - «Жилстрой-2» - 1:8 (0:5)

Голы: Левицкая (69, с пенальти) - Малахова (1, 61), Кравчук (15, 41, 71), Рыжова (44, с пенальти), Андрухив (45 + 2), Триль-Полюхович (60).

Турнирная таблица после этих матчей выглядит так:

1. «Жилстрой-2» 11 игр, 10 побед, 0 ничьих, 1 поражение, 30 очков, разница мячей 77 - 4

2. «Жилстрой-1» 10, 8, 2, 0, 26, 52 - 3

3. «Еднисть» 11, 8, 0, 3, 24, 32 - 17

4. «Восход» 12, 7, 2, 3, 23, 37 - 23

5. «Ладомир» 11, 4, 2, 5, 14, 19 - 33

6. «Ятрань» 11, 3, 4, 4, 13, 16 - 21

7. «ЕМС Подолье» 11, 2, 4, 5, 10, 15 - 30

8. ФК «Мариуполь» 12, 2, 1, 9, 7, 13 - 67

9. «Пантеры» 10, 1, 3, 6, 6, 15 - 37

10. «Родына» 11, 0, 2, 9, 2, 4 - 45

В следующем туре 11 и 12 июля сыграют:

«Жилстрой-2» - «Пантеры»

«Ятрань» - «Жилстрой-1»

Турнир должен завершиться 31 июля.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ