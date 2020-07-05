33-й тур
Челси
3:0
Уотфорд
04.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Челси уверенно переиграл Уотфорд, Виллиан вновь забил

Парни Фрэнка Лэмпарда сохранили место в топ-4

  • 05.07.2020 00:12
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Челси уверенно переиграл Уотфорд, Виллиан вновь забил
© ФК Челси

В матче 33-го тура чемпионата Англии «Челси» в крупным счетом переиграл «Уотфорд».

Это позволило команде Фрэнка Лэмпарда сохранить четвертую строчку в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» отстает всего на 2 очка.

«Уотфорд» имеет одно очко запаса от зоны вылета и пока что никак не может ощущать себя в безопасности.

Добавим, что  экс-игрок донецкого «Шахтера» Виллиан забил пятый гол в пяти последних матчах чемпионата.

Чемпионат Англии. 33-й тур

«Челси» – «Уотфорд» – 3:0
Голы: 1:0 – 28 Жиру, 2:0 – 43, пенальти Виллиан, 3:0 – 90 Баркли.

«Челси» – Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Джеймс, Зума, Канте (Гилмор, 78), Баркли, Пулишич, Маунт (Хадсон-Одои, 76), Виллиан (Лофтус-Чик, 76), Жиру (Абрахам, 76).
«Уотфорд» – Фостер, Кабаселе, Фемения (Мазина, 64), Мариаппа, Доусон, Чалоба, Дукуре, Хьюз, Капу (Уэлбек, 58), Сарр (Перейра, 83), Дини (Клеверли, 64).
Предупреждения: Капу (21), Мариаппа (49).

Ранее «Арсенал» выиграл важнейший матч против «Вулверхэмптона».

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Владимир Клепач, Sport.ua

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