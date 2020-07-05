В матче 33-го тура чемпионата Англии «Челси» разгромил «Уотфорд» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
Лучшие моменты матча Челси - Уотфорд
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Росс Бэркли (Челси).
|43'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виллиан (Челси).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Челси).
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Источник — YouTube
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