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Уотфорд
04.07.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Челси – Уотфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

На «бумаге» «аристократы» не должны испытать серьезных проблем в поединке против «шершней»

  • 04.07.2020 10:50
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Челси – Уотфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Твиттер Челси

В матче 33 тура чемпионата Англии на «Стэмфорд Бридж» встретятся один из лидеров первенства - «Челси» - и один из аутсайдеров сезона – «Уотфорд». Несмотря на то, что соперники в нынешнем сезоне решают противоположные задачи, поединок не обещает быть легкой прогулкой для команды Лэмпарда. Но той простой причине, что «Уотфорд» изо всех сил борется за выживание.

Пока что у «шершней» получается решать свою прозаичную задачу с переменным успехом. В трех последних поединках после рестарта сезона «золотые мальчики» сенсационно отобрали очки у «Лестера», идущего на третьем месте (ничья 1:1), но затем дважды уступили – «Бернли» (0:1) и «Саутгемптону» (1:3). На данный момент «Уотфорд» занимает спасительное 17 место в турнирной таблице, опережая идущую на 18 позиции «Астон Виллу» всего на одни балл.

«Челси» возобновил сезон победами над «Астон Виллой» (2:1), «МанСити» (2:1) и «Лестером» (1:0, в четвертьфинале Кубка Англии), но затем последовало досадное поражение в дерби от «Вест Хэма» - 2:3. Правда, соперник «аристократов» в борьбе за третье место «Лестер» тоже выступает неровно, поэтому «лисы» оторвались от «синих» в турнирной таблице всего на одно очко. Так что есть хороший шанс догнать и обогнать команду Роджерса. С другой стороны, на пяты «Челси» наступает «МанЮнайтед», отстающий на два балла. Следовательно, матч против «Уотфорда» «синим» нужно выигрывать, если они хотят финишировать в топ-четверке. Но, как было сказано выше, очки очень нужны и «шершням», борющимся за выживание.

«Уотфорд» можно смело считать удобным соперником для «Челси». В последних 18 очных матчах «аристократы» одержали 13 побед, три матча завершились вничью, и лишь дважды выигрывала «желтая армия». Поединок первого круга завершился гостевой викторией команды Лэмпарда 2:1.

В предстоящей игре «Челси» не сможет рассчитывать на ван Гинкела, Жоржиньо, Миазга, Мусонда и Томори. «Уотфорду» не смогут помочь Делофеу, Янмат и Саксес.   

Ориентировочные составы:

«Челси»: Кепа, Алонсо, Зума, Рюдигер, Аспиликуэта, Маунт, Канте, Ковачич, Пулишич, Абрахам, Виллиан

«Уотфорд»: Фостер, Масина, Доусон, Кабаселе, Кико, Хьюз, Капу, Перейра, Дукуре, Сарр, Дини.

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Сергей Цыба, Sport.ua

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