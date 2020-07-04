33-й тур
Вулверхэмптон
0:2
Арсенал
04.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Арсенал выиграл важнейший матч против Вулверхэмптона

Впервые с 2016 года «канониры» дважды подряд выиграли выездные матчи чемпионата

  • 04.07.2020 21:36
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Арсенал выиграл важнейший матч против Вулверхэмптона
© ФК Арсенал

В матче 33-го тура АПЛ «Арсенал» на выезде обыграл «Вулверхэмптон», сократив отставание от шестого места до трех очков.

Отметим, что впервые с 2016 года «канониры» дважды подряд выиграли выездные матчи чемпионата.

Чемпионат Англии. 33-й тур

«Вулверхэмптон» – «Арсенал» – 0:2
Голы: 0:1 – 43 Сака, 0:2 – 86 Ляказетт.

«Вулверхэмптон» – Руй Патрисиу, Кастро, Коуди, Боли, Доэрти (Нету, 72), Моутинью (Гиббс-Уайт, 89), Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер (Диогу Жота, 55), Траоре, Хименес.
«Арсенал» – Мартинес, Соареш (Бельерин, 76), Мустафи, Колашинац, Тирни (Мэйтленд-Найлз, 56), Джака, Себальос (Торрейра, 83), Давид Луиз, Нкетиа (Ляказетт, 83), Обамеянг, Сака (Уиллок, 76).
Предупреждения: Давид Луиз (32), Саисс (75), Мэйтленд-Найлз (79), Коуди (84), Торрейра (88), Джака (90).

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Владимир Клепач, Sport.ua

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