Арсенал выиграл важнейший матч против Вулверхэмптона

В матче 33-го тура АПЛ «Арсенал» на выезде обыграл «Вулверхэмптон», сократив отставание от шестого места до трех очков.
Отметим, что впервые с 2016 года «канониры» дважды подряд выиграли выездные матчи чемпионата.
Чемпионат Англии. 33-й тур
«Вулверхэмптон» – «Арсенал» – 0:2
Голы: 0:1 – 43 Сака, 0:2 – 86 Ляказетт.
«Вулверхэмптон» – Руй Патрисиу, Кастро, Коуди, Боли, Доэрти (Нету, 72), Моутинью (Гиббс-Уайт, 89), Саисс, Рубен Невеш, Дендонкер (Диогу Жота, 55), Траоре, Хименес.
«Арсенал» – Мартинес, Соареш (Бельерин, 76), Мустафи, Колашинац, Тирни (Мэйтленд-Найлз, 56), Джака, Себальос (Торрейра, 83), Давид Луиз, Нкетиа (Ляказетт, 83), Обамеянг, Сака (Уиллок, 76).
Предупреждения: Давид Луиз (32), Саисс (75), Мэйтленд-Найлз (79), Коуди (84), Торрейра (88), Джака (90).
Владимир Клепач, Sport.ua
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