В матче 33-го тура АПЛ «Арсенал» на выезде обыграл «Вулверхэмптон». Матч закончился со счетом 2:0.
Лучшие моменты матча Вулверхэмптон - Арсенал
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Арсенал).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Максим Гаптар, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.