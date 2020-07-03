Денис Баланюк рассказал, как агент Ивица Пирич кинул его на деньги

23-летний нападающий «Олимпика» Денис Баланюк рассказал, почему перестал сотрудничать со своим агентом – Ивицей Пиричем.

«Когда я в 15-16 лет пришел в «Днепр», у нас были отличные отношения. Пирич мне помогал: витамины мог купить, с бутсами помочь. Я тогда не мог себе купить, не было денег. Несколько раз я переподписывал контракт с одной незначительной суммы на другую. Когда пришел Маркевич, меня стали подпускать к основной команде – на Кубок Украины игру сыграл, выходил на замену. У меня тогда зарплата была тысяча долларов. Перед отпуском агент мне звонит и говорит: «Ну что? 8 уже точно. Едь в Одессу - отдыхай».

Мы собрались перед сезоном. Заходим в кабинет, я сижу спокойный, думаю, может, Пирич еще что-то решил. Мне говорят: «Две». Я смотрю на Пирича, а у него ноль эмоций. Отошел с ним в сторону: «Ивица, как так?» Он говорит: «Они нас взяли за яйца». Я злой. Забрал паспорт, подписал контракт.

А о зарплате я потом сам договорился. Говорю: «Вы меня здесь обманули. Здесь недоплатили». У меня накипело, говорил все, что думал. С нами еще Вакулко был – ему тоже зарплату подняли.

Полная катастрофа началась, когда я был в «Арсенале-Киев». Он же был наполовину президентом в клубе, вместе с Москаленко. Я на небольшую сумму подписал контракт, хотел играть. Он у меня просил деньги, большую сумму - на мячи, стенку, еще что-то. Это еще с «Днепра» началось. Он уезжал, говорит: «Заплати за отель, пожалуйста. Я потом верну». Мы с Вакулко напополам платили. Так накопилась очень большая сумма. Очень.

В «Арсенале-Киев» я за 9 месяцев получил две зарплаты. Мы поняли, что это катастрофа. После «Арсенала» он исчез. Он меня на большую сумму кинул. Вот так мы и разошлись», - рассказал Баланюк на ютуб-канале Трендец.

В начале 2020 года Денис Баланюк перешел в «Олимпик».