Денис Баланюк рассказал, как агент Ивица Пирич кинул его на деньги

У форварда остались финансовые претензии к бывшему агенту

  • 03.07.2020 14:07
  • 828 просмотров
  • 7 комментариев
Денис Баланюк рассказал, как агент Ивица Пирич кинул его на деньги
© ФК Арсенал-Киев. Денис Баланюк

23-летний нападающий «Олимпика» Денис Баланюк рассказал, почему перестал сотрудничать со своим агентом – Ивицей Пиричем.

«Когда я в 15-16 лет пришел в «Днепр», у нас были отличные отношения. Пирич мне помогал: витамины мог купить, с бутсами помочь. Я тогда не мог себе купить, не было денег. Несколько раз я переподписывал контракт с одной незначительной суммы на другую. Когда пришел Маркевич, меня стали подпускать к основной команде – на Кубок Украины игру сыграл, выходил на замену. У меня тогда зарплата была тысяча долларов. Перед отпуском агент мне звонит и говорит: «Ну что? 8 уже точно. Едь в Одессу - отдыхай».

Мы собрались перед сезоном. Заходим в кабинет, я сижу спокойный, думаю, может, Пирич еще что-то решил. Мне говорят: «Две». Я смотрю на Пирича, а у него ноль эмоций. Отошел с ним в сторону: «Ивица, как так?» Он говорит: «Они нас взяли за яйца». Я злой. Забрал паспорт, подписал контракт.

А о зарплате я потом сам договорился. Говорю: «Вы меня здесь обманули. Здесь недоплатили». У меня накипело, говорил все, что думал. С нами еще Вакулко был – ему тоже зарплату подняли.

Полная катастрофа началась, когда я был в «Арсенале-Киев». Он же был наполовину президентом в клубе, вместе с Москаленко. Я на небольшую сумму подписал контракт, хотел играть. Он у меня просил деньги, большую сумму - на мячи, стенку, еще что-то. Это еще с «Днепра» началось. Он уезжал, говорит: «Заплати за отель, пожалуйста. Я потом верну». Мы с Вакулко напополам платили. Так накопилась очень большая сумма. Очень.

В «Арсенале-Киев» я за 9 месяцев получил две зарплаты. Мы поняли, что это катастрофа. После «Арсенала» он исчез. Он меня на большую сумму кинул. Вот так мы и разошлись», - рассказал Баланюк на ютуб-канале Трендец.

В начале 2020 года Денис Баланюк перешел в «Олимпик».

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Источник — Трендец

(3 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.07.2020 14:36
    0
    Учитывая то, что в футболе собрались все хитросделанные, не удивительно, что каждый хочет кинуть каждого. Такие случаи почти не наблюдаются в других игровых видах спорта, и это наталкивает на мысль, что в футбол лезут не образованные и с низким уровнем развития люди... И определенной национальности, если кто заметил...
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 14:35
    0
    ORc, 03.07.2020 14:33
    Он же не Скрудж МакДак, чтобы его на бабло кидали
    ну да, откуда у обычного работяге в Украине бабло, от зарплаты до зарплаты живём.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 14:34
    0
    iravik83, 03.07.2020 14:25
    видно ты богатый любишь чтоб тебя на бабло кидали!!
    я же искренне
    Ссылка
    ORc
    online
      ORc, 03.07.2020 14:33
    +1
    iravik83, 03.07.2020 14:25
    видно ты богатый любишь чтоб тебя на бабло кидали!!
    Он же не Скрудж МакДак, чтобы его на бабло кидали
    Ссылка
    ORc
    online
      ORc, 03.07.2020 14:32
    0
    Вот волчара позорный масть попутал, на деньги кинул, так пацаны не делают, без б
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 03.07.2020 14:25
    +3
    Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 14:20
    бедный
    видно ты богатый любишь чтоб тебя на бабло кидали!!
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 14:20
    -1
    бедный
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 03.07.2020 14:25
    +3
    Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 14:20
    бедный
    видно ты богатый любишь чтоб тебя на бабло кидали!!
    Ссылка
    ORc
    online
      ORc, 03.07.2020 14:33
    +1
    iravik83, 03.07.2020 14:25
    видно ты богатый любишь чтоб тебя на бабло кидали!!
    Он же не Скрудж МакДак, чтобы его на бабло кидали
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.07.2020 14:36
    0
    Учитывая то, что в футболе собрались все хитросделанные, не удивительно, что каждый хочет кинуть каждого. Такие случаи почти не наблюдаются в других игровых видах спорта, и это наталкивает на мысль, что в футбол лезут не образованные и с низким уровнем развития люди... И определенной национальности, если кто заметил...
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 14:35
    0
    ORc, 03.07.2020 14:33
    Он же не Скрудж МакДак, чтобы его на бабло кидали
    ну да, откуда у обычного работяге в Украине бабло, от зарплаты до зарплаты живём.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 03.07.2020 14:34
    0
    iravik83, 03.07.2020 14:25
    видно ты богатый любишь чтоб тебя на бабло кидали!!
    я же искренне
    Ссылка
    ORc
    online
      ORc, 03.07.2020 14:32
    0
    Вот волчара позорный масть попутал, на деньги кинул, так пацаны не делают, без б
    Ссылка
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