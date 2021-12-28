Артем ДОВБИК: «Вообще не понял, за что меня впервые вызвали в сборную»

Форвард вспомнил первый вызов в национальную команду

  • 28.12.2021 11:55
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Артем ДОВБИК: «Вообще не понял, за что меня впервые вызвали в сборную»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик рассказал о своих первых шагах в национальной команде.

– Как ты воспринял свой первый вызов в национальную сборную Украины? Ты ведь на тот момент сыграл всего десять минут за «молодежку». Это был какой-то большой аванс? 
– Да. Тогда в Днепре было много молодых футболистов. Особенно выделялся Денис Баланюк. Он тогда был в очень хорошей форме и выглядел зрело. Такое ощущение, что меня вызвали в сборную вместе с ним за компанию, так как в клубе мы играли по тайму. Правда, он забивал, а я нет. 

– Тогда в сборную только пришел Шевченко и ввел традицию посвящения. Почему ты не пел песен?
– Первый раз я вообще не понял, за что меня вызвали. Следующий мой вызов в сборную пришелся на вторую часть сезона в чемпионате, когда я забил 6 голов в десяти матчах. Как для молодого игрока, это было неплохо. Сборная Украины играла матч с Мальтой и посвящение должно было быть после игры. Все думали, что мы выиграем, но в итоге проиграли. Никто не пел. Потом был матч с Финляндией, мы выиграли, но о песне все забыли. Пронесло. 

– То есть, тебя так и не посвятили полноценно в «сборники»?
– Да. Возможно, если бы меня сразу нормально посвятили, то и по-другому пошла моя карьера в сборной. А так все оттянулось на пять лет.

– Какую песню ты бы выбрал?
– Если честно, то я слабый певец. Выбрал бы что-то народное, например «Червона рута».

– Ну, ты ведь ходил в караоке?
– Да, конечно. Однако, я всегда там был больше в роли слушателя, чем исполнителя.

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Источник — BurBuzz

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