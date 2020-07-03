Реал Мадрид – Хетафе – 1:0. Видео гола и обзор матча

Мадридский «Реал» выиграл у «Хетафе» со счетом 1:0 в матче 33-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч во встрече с пенальти забил Серхио Рамос.
Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Хетафе
|79'
|ГОЛ ! С пенальти забил Серхио Рамос (Реал Мадрид).
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Источник — MEGOGO
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