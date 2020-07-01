«Реал» прекрасно вошел в фазу рестарта чемпионата Испании и выиграл пять матчей подряд, что позволило мадридцам не только сократить отставание от «Барселоны», но и возглавить таблицу. Учитывая тот факт, что каталонская команда в последних четырех поединках трижды сыграла вничью, «Реал» в четверг может получить перевес в 4 очка.

Для этого нужно обыграть «Хетафе».

Соперник непростой, однако сейчас испытывает проблемы. «Хетафе» до паузы был одним из открытий чемпионата и претендовал даже на топ-4, но в пяти встречах с рестарта сезона выиграл лишь один матч при трех ничьих и поражении. Пока команда идет 5-й, однако о зоне Лиги чемпионов, пожалуй, можно забыть, так как «Севилья» имеет солидный перевес.

Отметим, что ближайший матч пропустит хавбек Эден Азар, который не попал в заявку и которого много критикуют. После дисквалификаций должны вернуться Ферлан Менди и Лука Модрич.

2 июля, четверг