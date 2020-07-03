Зинедин ЗИДАН: «Мы еще ничего не выиграли. Пока ничего не решено»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Хетафе» (1:0) в 33-м туре Ла Лиги высказался о борьбе за чемпионство.

«Еще три очка. Очень важные три очка. Мы должны были победить сегодня, но для нас ничего не изменилось. Впереди 5 финалов.

Мы еще ничего не выиграли. Пока все не решено, мы не можем о чем-либо говорить. Нужно продолжать работать. Мы довольны и горды командой. Усердие и надежность, которые мы показали, были на очень хорошем уровне.

Каждые 3 дня в футболе новая история. Сегодня нам пришлось очень нелегко, как и в другом матче против «Эспаньола»», - сказал Зидан.