33-й тур
Реал Мадрид
1:0
Хетафе
02.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Зинедин ЗИДАН: «Мы еще ничего не выиграли. Пока ничего не решено»

«Реал» оторвался от «Барселоны» на расстояние четырех очков

  • 03.07.2020 07:51
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Зинедин ЗИДАН: «Мы еще ничего не выиграли. Пока ничего не решено»
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «Хетафе» (1:0) в 33-м туре Ла Лиги высказался о борьбе за чемпионство.

«Еще три очка. Очень важные три очка. Мы должны были победить сегодня, но для нас ничего не изменилось. Впереди 5 финалов.

Мы еще ничего не выиграли. Пока все не решено, мы не можем о чем-либо говорить. Нужно продолжать работать. Мы довольны и горды командой. Усердие и надежность, которые мы показали, были на очень хорошем уровне.

Каждые 3 дня в футболе новая история. Сегодня нам пришлось очень нелегко, как и в другом матче против «Эспаньола»», - сказал Зидан. 

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Источник — AS

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