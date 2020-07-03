33-й тур
Реал Мадрид
1:0
Хетафе
02.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Реал минимально обыграл Хетафе благодаря голу Рамоса с пенальти

Мадридский клуб продолжает лидировать в таблице Примеры

  • 03.07.2020 01:36
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Реал минимально обыграл Хетафе благодаря голу Рамоса с пенальти
© Twitter. Серхио Рамос

Мадридский «Реал» выиграл у «Хетафе» со счетом 1:0 в матче 33-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч во встрече с пенальти забил Серхио Рамос. 

Чемпионат Испании, 33 тур

«Реал Мадрид» – «Хетафе» – 1:0
Гол: 1:0 – 79, пенальти Рамос.

«Реал Мадрид»: Куртуа, Менди, Карвахаль, Варан (Милитао, 33), Рамос, Модрич (Вальверде, 63), Кроос, Иско (Родриго, 64), Каземиро, Винисиус Жуниор (Асенсио, 63), Бензема (Мариано Диас, 90).
«Хетафе»: Сория, Ньом, Оливера, Суарес (Джейсон, 75), Кукурелья (Дуро, 69), Тимор (Фажр, 84), Арамбарри (Анхель Родригес, 84), Джене, Максимович, Эчейта, Мата (Молина, 75).

Отметим, что «Реал» победил в шестом матче подряд, команда продолжает лидировать в таблице Примеры, оторвавшись от «Барселоны» на четыре очка. «Хетафе» потерпел первое поражение за последние пять туров и удерживает шестую строчку.

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Источник — Sport.ua

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