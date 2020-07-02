32-й тур
Вест Хэм Юнайтед
3:2
Челси
01.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Дэвид МОЙЕС: «Я знал, что Ярмо может забить!»

Наставник «молотобойцев» остался доволен тем, как Ярмоленко распорядился своим шансом

  • 02.07.2020 01:17
  • 537 просмотров
  • 2 комментария
Дэвид МОЙЕС: «Я знал, что Ярмо может забить!»
© ФК Вест Хэм

После серии неудач «молотобойцы» добыли важнейшую победу, переиграв «Челси» (3:2). Победу команде Дэвида Мойеса принес украинец Андрей Ярмоленко, которого наставник бросил бой в концовке поединка.

«Я знал, что Ярмо может забить! Он делает это на каждой тренировке, поэтому мы знали, что он способен это сделать», - прокомментировал Мойес победный гол Ярмоленко.

После победы над «Челси» «Вест Хэм» немного улучшил свою позицию в борьбе за выживание – у команды 30 очков после 32-х матчей и 16-е место в таблице.

Отметим, что Ярмоленко забил четвертый гол в АПЛ в нынешнем сезоне, превзойдя свой результат по голам в топ-чемпионатах.

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Источник — ФК Вест Хэм

(1 голос)

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Комментарии
    Vladsport
      Vladsport, 02.07.2020 02:23
    +1
    В том то и дело, Мойес, маринуешь Ярмолу на банке, а сам просишь голов от команды, а ты, 13-ти летний ватник, если не разбираешься в футболе, лучше не пиши здесь, не позорься
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    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 02.07.2020 01:50
    -8
    Дэвид.
    Так и продолжай держать Ярмошку на банке. Пусть выходит минут на пять - на большее он уже не тянет
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    Vladsport
      Vladsport, 02.07.2020 02:23
    +1
    В том то и дело, Мойес, маринуешь Ярмолу на банке, а сам просишь голов от команды, а ты, 13-ти летний ватник, если не разбираешься в футболе, лучше не пиши здесь, не позорься
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