Дэвид МОЙЕС: «Я знал, что Ярмо может забить!»

После серии неудач «молотобойцы» добыли важнейшую победу, переиграв «Челси» (3:2). Победу команде Дэвида Мойеса принес украинец Андрей Ярмоленко, которого наставник бросил бой в концовке поединка.

«Я знал, что Ярмо может забить! Он делает это на каждой тренировке, поэтому мы знали, что он способен это сделать», - прокомментировал Мойес победный гол Ярмоленко.

После победы над «Челси» «Вест Хэм» немного улучшил свою позицию в борьбе за выживание – у команды 30 очков после 32-х матчей и 16-е место в таблице.

Отметим, что Ярмоленко забил четвертый гол в АПЛ в нынешнем сезоне, превзойдя свой результат по голам в топ-чемпионатах.