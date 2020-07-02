32-й тур
Вест Хэм Юнайтед
3:2
Челси
01.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Вышел и забил. Гол Ярмоленко принес победу Вест Хэму над Челси

Украинец вышел на замену во втором тайме и стал героем матча на 89-й минуте

  • 02.07.2020 00:09
  • 5998 просмотров
  • 21 комментарий
ВИДЕО. Вышел и забил. Гол Ярмоленко принес победу Вест Хэму над Челси
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Гол украинского форварда Андрея Ярмоленко принес победу «Вест Хэму» над «Челси» (3:2) в матче 32-го тура АПЛ.

Украинец вышел на замену во втором тайме – на 78-й минуте Андрей заменил Джаррода Боуэна. И затем стал героем матча.

На 89-й минуте при счете 2:2 Андрей получил пас от партнера и, отлично разобравшись с защитником, отправил мяч в сетку ворот соперника.

У гостей дважды отличился Виллиан, экс-хавбек «Шахтера», но это не спасло «синих» от поражения.

АПЛ. 32-й тур.

«Вест Хэм»  «Челси»  3:2

Голы: Соучек, 45+2, Антонио, 51, Ярмоленко, 89 – Виллиан, 42 (пен), 72.

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Диоп, Лансини (Уилшир, 68), Пабло Форнальс (Бальбуэна, 90+3), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн (Ярмоленко, 78).

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Баркли (Лофтус-Чик, 63), Ковачич (Маунт, 53), Канте, Виллиан, Пулишич, Абрахам (Жиру, 63).

Предупреждения: Лансини, 65. Райс, 70. Виллиан, 82.

Судья: Аткинсон.

Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

Турнирная таблица Премьер-лиги

Лучшие моменты матча Вест Хэм Юнайтед - Челси
90' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед).
72' ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Челси).
52' ГОЛ ! Мяч забил Михаил Антонио (Вест Хэм Юнайтед).
45' ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм Юнайтед).
42' ГОЛ ! С пенальти забил Виллиан (Челси).
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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 02.07.2020 01:00
    0
    Он негра на жопу усадил, это расизм #BlackAssMatters
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 02.07.2020 00:52
    -2
    Ярмола забил, потому что был свежий. Если бы играл весь матч, то уверен, что защитник съел бы его
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 02.07.2020 00:45
    -4
    Раз в год и палка..
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 02.07.2020 00:42
    +4
    Ярмола герой!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 02.07.2020 00:39
    +4
    Це сон чи наяву?) Надто круто звучить - затащити проти Челсі та ще й на останніх хвилинах та ще й українець зарішав
    Піду вип'ю хоч чорного чаю
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 02.07.2020 00:36
    +2
    красава Андрюха,только перед игрой вспомнили тебя, поставит Мойзес тебя или нет и всё таки шотландца чуйка не подвела,молодцы прибили этот Челси.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.07.2020 00:34
    +3
    Комментарий из твиттера:
    Absolutely huge goal by Yarmolenko - could well be a season changing goal for West Ham. Great strike.
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 02.07.2020 00:25
    +13
    мені цей момент чомусь нагадав як в далекому минулому в шевченка не складалась гра в челсі і був один момент де дрогба вивід його один на один... і нічого не змінилось...
    а тут ярмоленко впевнено забив. не наче і не бракує практики. дуже хочеться ще один сильний сезон від нього. як на мене він заслужив.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 02.07.2020 00:21
    +8
    красавчик! браво!
    Ссылка
    SevaCherkago
      SevaCherkago, 02.07.2020 00:20
    +11
    Ко-ко-ко, ко-ко-ко, Бревноленко.. бла-бла-бла. Где вы, черти, чё не пишете? Андрюха КРАСАВЧИК!!! Я с начала матча верил и Ты меня не разочаровал!
    Ссылка
    Mishka_Tayson
      Mishka_Tayson, 02.07.2020 00:18
    +16
    Приємно було побачити Андрія - нехай і 15 хвилин - але на рівні справжнього Ярмоленка!
    Ссылка
    Александр Кохан
      Александр Кохан, 02.07.2020 00:17
    +7
    Прогноз Sport.ua — 0:2))))
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 02.07.2020 00:17
    +7
    Король Лондона! Красавец
    Ссылка
    Александр Кохан
      Александр Кохан, 02.07.2020 00:13
    +10
    Наша сборная сильна!!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.07.2020 00:12
    +18
    Отличный матч., в лучших традициях АПЛ
    И главное что Андрюха наконец то забил .
    С возвращением !!!
    Ждём выхода на прежний уровень и ещё парочку уверенных сезонов без травм
    Ссылка
    Александр Кохан
      Александр Кохан, 02.07.2020 00:12
    +9
    Ярмола порешал!!!))))
    Ссылка
    Maxcrimea10
      Maxcrimea10, 02.07.2020 00:12
    +13
    Шикарно Андрей 20 минут провел!
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.07.2020 00:12
    +9
    Последние 15 минут с Ярмолой были тактически напряженные как полуфинал ЛЧ. А затем приятная развязка!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 02.07.2020 00:11
    +7
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 02.07.2020 00:11
    +15
    Молодец
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.07.2020 00:12
    +18
    Отличный матч., в лучших традициях АПЛ
    И главное что Андрюха наконец то забил .
    С возвращением !!!
    Ждём выхода на прежний уровень и ещё парочку уверенных сезонов без травм
    Ссылка
    Mishka_Tayson
      Mishka_Tayson, 02.07.2020 00:18
    +16
    Приємно було побачити Андрія - нехай і 15 хвилин - але на рівні справжнього Ярмоленка!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 02.07.2020 00:11
    +15
    Молодец
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 02.07.2020 00:11
    +14
    Это победа может стоить места в апл
    Ссылка
    firstromario
      firstromario, 02.07.2020 00:25
    +13
    мені цей момент чомусь нагадав як в далекому минулому в шевченка не складалась гра в челсі і був один момент де дрогба вивід його один на один... і нічого не змінилось...
    а тут ярмоленко впевнено забив. не наче і не бракує практики. дуже хочеться ще один сильний сезон від нього. як на мене він заслужив.
    Ссылка
    Maxcrimea10
      Maxcrimea10, 02.07.2020 00:12
    +13
    Шикарно Андрей 20 минут провел!
    Ссылка
    SevaCherkago
      SevaCherkago, 02.07.2020 00:20
    +11
    Ко-ко-ко, ко-ко-ко, Бревноленко.. бла-бла-бла. Где вы, черти, чё не пишете? Андрюха КРАСАВЧИК!!! Я с начала матча верил и Ты меня не разочаровал!
    Ссылка
    Александр Кохан
      Александр Кохан, 02.07.2020 00:13
    +10
    Наша сборная сильна!!!
    Ссылка
    Александр Кохан
      Александр Кохан, 02.07.2020 00:12
    +9
    Ярмола порешал!!!))))
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.07.2020 00:12
    +9
    Последние 15 минут с Ярмолой были тактически напряженные как полуфинал ЛЧ. А затем приятная развязка!
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 02.07.2020 00:21
    +8
    красавчик! браво!
    Ссылка
    Александр Кохан
      Александр Кохан, 02.07.2020 00:17
    +7
    Прогноз Sport.ua — 0:2))))
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 02.07.2020 00:17
    +7
    Король Лондона! Красавец
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 02.07.2020 00:11
    +7
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 02.07.2020 00:42
    +4
    Ярмола герой!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 02.07.2020 00:39
    +4
    Це сон чи наяву?) Надто круто звучить - затащити проти Челсі та ще й на останніх хвилинах та ще й українець зарішав
    Піду вип'ю хоч чорного чаю
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 02.07.2020 00:34
    +3
    Комментарий из твиттера:
    Absolutely huge goal by Yarmolenko - could well be a season changing goal for West Ham. Great strike.
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 02.07.2020 00:36
    +2
    красава Андрюха,только перед игрой вспомнили тебя, поставит Мойзес тебя или нет и всё таки шотландца чуйка не подвела,молодцы прибили этот Челси.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 02.07.2020 01:00
    0
    Он негра на жопу усадил, это расизм #BlackAssMatters
    Ссылка
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