ВИДЕО. Вышел и забил. Гол Ярмоленко принес победу Вест Хэму над Челси

Гол украинского форварда Андрея Ярмоленко принес победу «Вест Хэму» над «Челси» (3:2) в матче 32-го тура АПЛ.

Украинец вышел на замену во втором тайме – на 78-й минуте Андрей заменил Джаррода Боуэна. И затем стал героем матча.

На 89-й минуте при счете 2:2 Андрей получил пас от партнера и, отлично разобравшись с защитником, отправил мяч в сетку ворот соперника.

У гостей дважды отличился Виллиан, экс-хавбек «Шахтера», но это не спасло «синих» от поражения.

АПЛ. 32-й тур.

«Вест Хэм» – «Челси» – 3:2

Голы: Соучек, 45+2, Антонио, 51, Ярмоленко, 89 – Виллиан, 42 (пен), 72.

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Диоп, Лансини (Уилшир, 68), Пабло Форнальс (Бальбуэна, 90+3), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн (Ярмоленко, 78).

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Баркли (Лофтус-Чик, 63), Ковачич (Маунт, 53), Канте, Виллиан, Пулишич, Абрахам (Жиру, 63).

Предупреждения: Лансини, 65. Райс, 70. Виллиан, 82.

Судья: Аткинсон.

Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».

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