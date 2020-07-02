ВИДЕО. Вышел и забил. Гол Ярмоленко принес победу Вест Хэму над Челси

Гол украинского форварда Андрея Ярмоленко принес победу «Вест Хэму» над «Челси» (3:2) в матче 32-го тура АПЛ.
Украинец вышел на замену во втором тайме – на 78-й минуте Андрей заменил Джаррода Боуэна. И затем стал героем матча.
На 89-й минуте при счете 2:2 Андрей получил пас от партнера и, отлично разобравшись с защитником, отправил мяч в сетку ворот соперника.
У гостей дважды отличился Виллиан, экс-хавбек «Шахтера», но это не спасло «синих» от поражения.
АПЛ. 32-й тур.
«Вест Хэм» – «Челси» – 3:2
Голы: Соучек, 45+2, Антонио, 51, Ярмоленко, 89 – Виллиан, 42 (пен), 72.
«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Диоп, Лансини (Уилшир, 68), Пабло Форнальс (Бальбуэна, 90+3), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн (Ярмоленко, 78).
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Баркли (Лофтус-Чик, 63), Ковачич (Маунт, 53), Канте, Виллиан, Пулишич, Абрахам (Жиру, 63).
Предупреждения: Лансини, 65. Райс, 70. Виллиан, 82.
Судья: Аткинсон.
Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
Турнирная таблица Премьер-лиги
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Челси).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Антонио (Вест Хэм Юнайтед).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм Юнайтед).
|42'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виллиан (Челси).
Источник — Sport.ua
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Піду вип'ю хоч чорного чаю
Absolutely huge goal by Yarmolenko - could well be a season changing goal for West Ham. Great strike.
а тут ярмоленко впевнено забив. не наче і не бракує практики. дуже хочеться ще один сильний сезон від нього. як на мене він заслужив.
И главное что Андрюха наконец то забил .
С возвращением !!!
Ждём выхода на прежний уровень и ещё парочку уверенных сезонов без травм
И главное что Андрюха наконец то забил .
С возвращением !!!
Ждём выхода на прежний уровень и ещё парочку уверенных сезонов без травм
а тут ярмоленко впевнено забив. не наче і не бракує практики. дуже хочеться ще один сильний сезон від нього. як на мене він заслужив.
Піду вип'ю хоч чорного чаю
Absolutely huge goal by Yarmolenko - could well be a season changing goal for West Ham. Great strike.
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