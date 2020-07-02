В поединке 32-го тура чемпионата Англии по футболу «Вест Хэм» дома обыграл «Челси» со счетом 3:2. Победный гол забил 30-летний украинский вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко на 89-й минуте встречи.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Вест Хэм» — «Челси» —3:2
Голы: Соучек, 45+2, Антонио, 51, Ярмоленко, 89 — Виллиан, 42, с пенальти, 72
Лучшие моменты матча Вест Хэм Юнайтед - Челси
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Челси).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Антонио (Вест Хэм Юнайтед).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм Юнайтед).
|42'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виллиан (Челси).
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Источник — YouTube
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