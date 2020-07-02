32-й тур
Вест Хэм Юнайтед
3:2
Челси
01.07.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Вест Хэм — Челси — 3:2. Победный мяч Ярмоленко. Видео голов и обзор матча

Украинский вингер вырвал для «молотобойцев» три очка в концовке встречи

  • 02.07.2020 01:42
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Вест Хэм — Челси — 3:2. Победный мяч Ярмоленко. Видео голов и обзор матча
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

В поединке 32-го тура чемпионата Англии по футболу «Вест Хэм» дома обыграл «Челси» со счетом 3:2. Победный гол забил 30-летний украинский вингер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко на 89-й минуте встречи.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Вест Хэм» — «Челси» —3:2
Голы: Соучек, 45+2, Антонио, 51, Ярмоленко, 89 — Виллиан, 42, с пенальти, 72

Лучшие моменты матча Вест Хэм Юнайтед - Челси
90' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ярмоленко (Вест Хэм Юнайтед).
72' ГОЛ ! Мяч забил Виллиан (Челси).
52' ГОЛ ! Мяч забил Михаил Антонио (Вест Хэм Юнайтед).
45' ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм Юнайтед).
42' ГОЛ ! С пенальти забил Виллиан (Челси).
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Источник — YouTube

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