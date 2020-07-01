В среду, 1-го июля, состоится матч 32-го тура чемпионата Англии, в котором «Вест Хэм» примет «Челси». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблице, но каждой необходимо побеждать для того, чтобы выполнить поставленную задачу.

«Вест Хэму», за который выступает вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, необходимо сохранить прописку в Премьер-лиге, ведь команде грозит вылет в Чемпионшип. После 31 тура «молотобойцы» занимают 17 место в АПЛ, имея в активе 27 очков. До спасительной 16-й строчки, на которой располагается «Уотфорд», лишь одно очко. Но дышат в спину «Борнмут» и «Астон Вилла», они проигрывают «Вест Хэму» лишь за счет дополнительных показателей.

У «Челси» дела идут весьма неплохо. Команда Фрэнка Лэмпарда имеет хорошие шансы выйти в Лигу чемпионов. За семь туров до конца чемпионата у «синих» четвертая позиция и только один балл отставания от «Лестера», который пока лидирует в бронзовой гонке. А поскольку пятая команда АПЛ получит право выступить в Лиге чемпионов вместо «Манчестер Сити» («горожане» отстранены от еврокубков из-за нарушений финансового фэйр-плей), даже опуститься на одну позицию не будет для «Челси» катастрофой.

Рестарт сезона оказался неудачным для «Вест Хэма». Сначала команда Дэвида Мойеса уступила «Вулверхэмптону» (0:2), а в прошлом туре проиграла «Тоттенхэму» с тем же счетом. Это было пятое фиаско в шести последних играх Премьер-лиги. «Челси», напротив, одержал две победы. Сперва лондонцы одержали верх над «Астон Виллой», а в последнем туре подарили чемпионство «Ливерпулю», прихлопнув «Ман Сити». Оба матча завершились со счетом 2:1.

Естественно, явным фаворитом предстоящей встречи букмекеры считают «Челси», на его победу дают коэффициент 1,54. Успех хозяев поля оценивается в 6,65, ничья – в 4,62. Рекомендуем рассмотреть ставку, что «Челси» выиграет и обе команды забьют. На этом можно приумножить банк почти в три раза.

Ориентировочные составы:

«Вест Хэм»: Фабьянски – Крессуэлл, Диоп, Бальбуэна, Фредерикс, Райс, Соучек, Боуэн, Нобл, Форналс, Антонио.

«Челси»: Кепа – Алонсо, Зума, Рудигер, Аспиликуэта, Маунт, Гилмур, Баркли, Педро, Жиру, Виллиан.

1 июля, среда