Ярмоленко превзошел свое достижение по голам в топ-чемпионатах

Надеемся, Андрей на этом не остановится

  • 02.07.2020 00:59
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Ярмоленко превзошел свое достижение по голам в топ-чемпионатах
© Твиттер Вест Хэма

Победный гол в ворота «Челси» стал для украинского полузащитника «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко четвертым в нынешнем сезоне АПЛ. Таким образом, Андрей превзошел собственное достижение по голам в европейских чемпионатах за сезон.

В сезоне 2017/18 в составе дортмундской «Боруссии» украинец трижды отличился в Бундеслиге, а в прошлом чемпионате Англии забил два мяча в девяти сыгранных матчах.

В нынешнем сезоне у Ярмоленко 4 гола и один голевой пас в 17-ти встречах АПЛ. В августе, вернувшись после травмы, Андрей забил «Норвичу», а в конце сентября отличился в двух турах подряд, огорчив голкиперов «МЮ» и «Борнмута».

Отметим, что в семи последних сезонах в «Динамо» Ярмоленко забивал минимум 11 голов в чемпионате за сезон.

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Сергей Цыба, Sport.ua

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