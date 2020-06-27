КАШТРУ: «Главное – спланировать и подойти в хорошей форме к Вольфсбургу»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру после домашнего матча против луганской «Зари» (0:0) рассказал о выборе состава на оставшиеся матчи чемпионата и интриге в борьбе за второе место

– Мистер, как вы принимали решение о том, кто сегодня будет в стартовом составе?

– Да, у нас была немного нетипичная неделя работы. Мы тренировались всего два дня. Знали, что будем не так скоординированы, но прекрасно понимали, какая ответственность. Постарались выиграть у очень сложного соперника. Мы поставили тех, на кого рассчитываем. Сегодня, возможно, вышли ребята, которые не так часто выходят в стартовом составе, но все они очень ценны и в любой момент могут показывать качественный футбол. Все полностью отдались работы против сильной команды, которая создавала нам сложности в течение всего сезона. Если говорить о продуктивности, игра была непостоянной, и ее результат, в принципе, заслуженный.

– Если не секрет, как вы будете планировать состав в оставшихся матчах?

– Цель сезона уже достигнута – мы стали чемпионами. Однако знаем, какая ответственность в чемпионате, и хотим победить во всех оставшихся матчах. Мы будем ставить тех, кто, как мы решим, сможет лучше себя показать в каждом определенном поединке. И помним о еще одной цели: 5 или 6 августа предстоит играть с «Вольфсбургом», поэтому сейчас нужно правильно все спланировать, чтобы подойти в хорошей форме.

– После карантина «Шахтер» провел матчи со всеми представителями топ-6. Кого вы считаете фаворитом в борьбе за второе место?

– Я думаю, что эта борьба будет идти до самого конца. Мы прекрасно понимаем, что «Александрия» немного отдалилась от второго места, но надежда, возможно, у них еще есть. «Колос» по очкам далеко, но это тоже хорошая команда. Считаю, интрига будет держаться до конца. Понятно, что «Динамо» – клуб с историей, хорошо организованный, с отличным тренером и квалифицированными футболистами, однако я также вижу возможность у «Десны» и «Зари» побороться за второе место. Все будет очень «прижато». Думаю, психологическая составляющая станет решающей. Кто станет действовать безопаснее, спокойнее относиться ко многим моментам в игре, в итоге и займет второе место.