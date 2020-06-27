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Шахтер Донецк
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Заря
27.06.2020, FT   ТВ-трансляция: 

КАШТРУ: «Главное – спланировать и подойти в хорошей форме к Вольфсбургу»

Наставник «Шахтера» выставил экспериментальный состав против «Зари»

  • 27.06.2020 23:12
  • 1188 просмотров
  • 8 комментариев
КАШТРУ: «Главное – спланировать и подойти в хорошей форме к Вольфсбургу»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру после домашнего матча против луганской «Зари» (0:0) рассказал о выборе состава на оставшиеся матчи чемпионата и интриге в борьбе за второе место

– Мистер, как вы принимали решение о том, кто сегодня будет в стартовом составе?

– Да, у нас была немного нетипичная неделя работы. Мы тренировались всего два дня. Знали, что будем не так скоординированы, но прекрасно понимали, какая ответственность. Постарались выиграть у очень сложного соперника. Мы поставили тех, на кого рассчитываем. Сегодня, возможно, вышли ребята, которые не так часто выходят в стартовом составе, но все они очень ценны и в любой момент могут показывать качественный футбол. Все полностью отдались работы против сильной команды, которая создавала нам сложности в течение всего сезона. Если говорить о продуктивности, игра была непостоянной, и ее результат, в принципе, заслуженный.

– Если не секрет, как вы будете планировать состав в оставшихся матчах?

– Цель сезона уже достигнута – мы стали чемпионами. Однако знаем, какая ответственность в чемпионате, и хотим победить во всех оставшихся матчах. Мы будем ставить тех, кто, как мы решим, сможет лучше себя показать в каждом определенном поединке. И помним о еще одной цели: 5 или 6 августа предстоит играть с «Вольфсбургом», поэтому сейчас нужно правильно все спланировать, чтобы подойти в хорошей форме.

– После карантина «Шахтер» провел матчи со всеми представителями топ-6. Кого вы считаете фаворитом в борьбе за второе место?

– Я думаю, что эта борьба будет идти до самого конца. Мы прекрасно понимаем, что «Александрия» немного отдалилась от второго места, но надежда, возможно, у них еще есть. «Колос» по очкам далеко, но это тоже хорошая команда. Считаю, интрига будет держаться до конца. Понятно, что «Динамо» – клуб с историей, хорошо организованный, с отличным тренером и квалифицированными футболистами, однако я также вижу возможность у «Десны» и «Зари» побороться за второе место. Все будет очень «прижато». Думаю, психологическая составляющая станет решающей. Кто станет действовать безопаснее, спокойнее относиться ко многим моментам в игре, в итоге и займет второе место.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(8 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 28.06.2020 01:32
    0
    Axmetov10, 28.06.2020 01:11
    Чувак,без обид,но мы все,кто болеет за Шахту,и кто не болеет,ржом с тебя Только человек,который просто хочет насрать,ну или вообще не разбирается в футболе,может сказать,что Шахтёр выиграл чемпионат не честно
    забавно, ты ржёшь с меня, но даже не понял что я сказал, как ребёнок из детсада. сделаю скидку что ты сонный или тебя заепали всякие шпроты, и у тебя развилась паранойя на этой почве.
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 28.06.2020 01:11
    0
    Evgene Boykinyuk, 27.06.2020 23:15
    не бывает фаворитов в нечестной борьбе
    Чувак,без обид,но мы все,кто болеет за Шахту,и кто не болеет,ржом с тебя Только человек,который просто хочет насрать,ну или вообще не разбирается в футболе,может сказать,что Шахтёр выиграл чемпионат не честно
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 27.06.2020 23:34
    -4
    ZAKARPATFAN, 27.06.2020 23:28
    Отличный сезон Мистер Каштру! Мы верим что вы поможете Шахтеру завоевать очередной еврокубок.
    источник ФК шахтер. Спросили, кто фаворит в борьбе за второе место? К чему Это? Почему не спросили, кто фаворит в финале кубка?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.06.2020 23:28
    +1
    Отличный сезон Мистер Каштру! Мы верим что вы поможете Шахтеру завоевать очередной еврокубок.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 27.06.2020 23:21
    +2
    Real, 27.06.2020 23:17
    Болею за Вольфсбург
    Рыгал. Пора на прём к психиатру
    Ссылка
    Real
    online
      Real, 27.06.2020 23:17
    0
    Болею за Вольфсбург
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 27.06.2020 23:15
    -2
    не бывает фаворитов в нечестной борьбе
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 27.06.2020 23:15
    -1
    – После карантина «Шахтер» провел матчи со всеми представителями топ-6. Кого вы считаете фаворитом в борьбе за второе место?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 27.06.2020 23:21
    +2
    Real, 27.06.2020 23:17
    Болею за Вольфсбург
    Рыгал. Пора на прём к психиатру
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 27.06.2020 23:28
    +1
    Отличный сезон Мистер Каштру! Мы верим что вы поможете Шахтеру завоевать очередной еврокубок.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 28.06.2020 01:32
    0
    Axmetov10, 28.06.2020 01:11
    Чувак,без обид,но мы все,кто болеет за Шахту,и кто не болеет,ржом с тебя Только человек,который просто хочет насрать,ну или вообще не разбирается в футболе,может сказать,что Шахтёр выиграл чемпионат не честно
    забавно, ты ржёшь с меня, но даже не понял что я сказал, как ребёнок из детсада. сделаю скидку что ты сонный или тебя заепали всякие шпроты, и у тебя развилась паранойя на этой почве.
    Ссылка
    Axmetov10
    online
      Axmetov10, 28.06.2020 01:11
    0
    Evgene Boykinyuk, 27.06.2020 23:15
    не бывает фаворитов в нечестной борьбе
    Чувак,без обид,но мы все,кто болеет за Шахту,и кто не болеет,ржом с тебя Только человек,который просто хочет насрать,ну или вообще не разбирается в футболе,может сказать,что Шахтёр выиграл чемпионат не честно
    Ссылка
    Real
    online
      Real, 27.06.2020 23:17
    0
    Болею за Вольфсбург
    Ссылка
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