Ник КИРЬОС: «У меня нет цели выигрывать Большие шлемы»

Австралийский теннисист не видит смысла нанимать себе тренера

  • 09.06.2020 08:59
  • 45 просмотров
  • 0 комментариев
Ник КИРЬОС: «У меня нет цели выигрывать Большие шлемы»
© yahoo. Ник Кирьос

Австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что не имеет цели побеждать на турнирах Большого шлема, из-за чего он отказывается нанимать тренеров.
 
«Я считаю, что нанимать тренера – это пустая трата денег. Им слишком много платят. К тому же у меня нет цели выигрывать Большие шлемы. Я хочу жить по-своему, получать удовольствие и просто играть. Для меня нанимать тренера бесполезно, потому что я не хочу фактически тратить их время.

И сейчас мне уже поздно нанимать тренера, потому что я уже привык все делать по-своему и мне не нравится слушать советы. Я не думаю, что выиграю Большой шлем, потому что мой организм не выдержит семь матчей, каждый из которых может длиться три-четыре часа», – сказал Кирьос.

Отметим, что австралиец всего дважды доходил до стадии 1/4 финала ТБШ.

ВИДЕО. Топ-10 моментов адского гнева в теннисе

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Yahoo Sports

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности