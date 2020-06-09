Ник КИРЬОС: «У меня нет цели выигрывать Большие шлемы»

Австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что не имеет цели побеждать на турнирах Большого шлема, из-за чего он отказывается нанимать тренеров.



«Я считаю, что нанимать тренера – это пустая трата денег. Им слишком много платят. К тому же у меня нет цели выигрывать Большие шлемы. Я хочу жить по-своему, получать удовольствие и просто играть. Для меня нанимать тренера бесполезно, потому что я не хочу фактически тратить их время.

И сейчас мне уже поздно нанимать тренера, потому что я уже привык все делать по-своему и мне не нравится слушать советы. Я не думаю, что выиграю Большой шлем, потому что мой организм не выдержит семь матчей, каждый из которых может длиться три-четыре часа», – сказал Кирьос.

Отметим, что австралиец всего дважды доходил до стадии 1/4 финала ТБШ.

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