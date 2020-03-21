ВИДЕО. Топ-10 моментов адского гнева в теннисе

Иногда теннис может быть игрой, которая не только не приносит радость, но и разочаровывает.
ATP предлагает посмотреть подборку моментов, в которых теннисисты не справлялись с эмоциями и выплескивали их прямо на корте.
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Источник — ATP Tour
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