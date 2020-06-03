9 июня в Ирпене стартует турнир UTF Gentlemen Invitational

Во вторник, 9 июня, в Ирпене стартует турнир серии Invitational – UTF Gentlemen Invitational, который пройдет под эгидой Федерации тенниса Украины.

В соревнованиях для мужчин в одиночном разряде примут участие восемь теннисистов. Участники будут разделены по рейтингу и с помощью жеребьевки на две группы, по два теннисиста из каждого квартета выйдут в полуфинал.

Групповая стадия будет сыграна в первые три игровых дня, еще по дню выделено на полуфиналы и финал.

Соревнования пройдут при пустых трибунах, болельщики смогут насладиться матчами благодаря прямой трансляции. Первый матч начнется 9 июня в 10:00 по Киеву.

Предлагаем вашему вниманию список участников: Владислав Орлов, Владислав Манафов, Алексей Крутых, Никита Маштаков, Марат Девятьяров, Олег Приходько, Павел Шумейко, Вячеслав Белинский.

Напомним, ранее в Ирпене прошел женский турнир под эгидой Федерации тенниса Украины под названием UTF Ladies Invitational, в котором триумфовала Марта Костюк.