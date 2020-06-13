Финал турнира в Ирпене. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 июня в Ирпене завершается мужской турнир под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Gentlemen Invitational.
В финале сыграют Никита Маштаков и Вячеслав Белинский.
Матч начнется в 16:00.
Плеер с трансляцией появится ближе к началу матча.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Максим Гаптар, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.