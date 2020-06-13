Ирпень. Маштаков выиграл турнир

Сегодня состоялся финал турнира UTF Gentlemen Invitational в Ирпене. Встречались Никита Маштаков и Вячеслав Белинский.
Маштаков одержал уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 28 минут.
Финал
Никита Маштаков – Вячеслав Белинский – 6:2, 6:3
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Олег Дидух, Sport.ua
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