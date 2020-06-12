Маштаков и Белинский вышли в финал турнира в Ирпене

В Ирпене под Киевом приближается к завершению выставочный теннисный турнир UTF Gentlemen Invitational.
Никита Маштаков и Вячеслав Белинский одержали победы в полуфиналах. Завтра, 13 июня, они сыграют финальный матч.
UTF Gentlemen Invitational.
1/2 финала, 12 июня
Владислав Манафов – Вячеслав Белинский – 4:6, 4:6
Никита Маштаков – Марат Девятьяров – 2:6, 6:3, 7:6 (7:5)
Финал, 13 июня
Никита Маштаков – Вячеслав Белинский
Групповой раунд
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Источник — Sport.ua
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