ФОТО. Марта Костюк после победы на турнире в Ирпене

В финале женского турнира под эгидой Федерации тенниса Украины под названием UTF Ladies Invitational Марта Костюк (№141 WTA) в двух сетах обыграла Марианну Закарлюк (№688 WTA).
После церемонии награждения Марта опубликовала в Instagram фото с трофеем.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.