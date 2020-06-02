Костюк выиграла турнир в Ирпене

2 июня в Ирпене состоялся финал женского турнира под эгидой Федерации тенниса Украины под названием UTF Ladies Invitational.
В поединке за титул Марта Костюк (№141 WTA) в двух сетах обыграла Марианну Закарлюк (№688 WTA).
UTF Ladies Invitational. Финал
Марта Костюк – Марианна Закарлюк – 6:3, 6:4
Отметим, что Марта Костюк выиграла все пять матчей на турнире.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Федерация тенниса Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.