Костюк выиграла турнир в Ирпене

2 июня в Ирпене состоялся финал женского турнира под эгидой Федерации тенниса Украины под названием UTF Ladies Invitational.

В поединке за титул Марта Костюк (№141 WTA) в двух сетах обыграла Марианну Закарлюк (№688 WTA).

UTF Ladies Invitational. Финал

Марта Костюк – Марианна Закарлюк – 6:3, 6:4

Отметим, что Марта Костюк выиграла все пять матчей на турнире.

