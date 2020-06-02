Костюк выиграла турнир в Ирпене

В финале Марта обыграла Марианну Закарлюк

  • 02.06.2020 15:40
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Костюк выиграла турнир в Ирпене
© ФТУ. Марта Костюк

2 июня в Ирпене состоялся финал женского турнира под эгидой Федерации тенниса Украины под названием UTF Ladies Invitational.

В поединке за титул Марта Костюк (№141 WTA) в двух сетах обыграла Марианну Закарлюк (№688 WTA).

UTF Ladies Invitational. Финал
Марта Костюк – Марианна Закарлюк – 6:3, 6:4

Отметим, что Марта Костюк выиграла все пять матчей на турнире.
 

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Источник — Федерация тенниса Украины

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