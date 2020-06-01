Еще один отказ. Костюк без борьбы вышла в финал в Ирпене

В решающем матче Марта Костюк сыграет с Марианной Закарлюк

  • 01.06.2020 16:27
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Еще один отказ. Костюк без борьбы вышла в финал в Ирпене
© ФТУ. Марта Костюк

Во втором полуфинальном матче UTF Ladies Invitational в Ирпене борьбы также не получилось. Марта Костюк обыграла Дарью Лопатецкую всего за 11 минут.

Костюк выиграла первые два гейма, после чего Лопатецкая отказалась от продолжения матча.

В финале Костюк встретится с Марианной Закарлюк, которая ранее по идентичному сценарию обыграла Лесю Цуренко.

Для Лопатецкой это был второй матч за сегодняшний день. Ранее она обыграла Викторию Петренко.

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Олег Дидух, Sport.ua

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