Еще один отказ. Костюк без борьбы вышла в финал в Ирпене

Во втором полуфинальном матче UTF Ladies Invitational в Ирпене борьбы также не получилось. Марта Костюк обыграла Дарью Лопатецкую всего за 11 минут.
Костюк выиграла первые два гейма, после чего Лопатецкая отказалась от продолжения матча.
В финале Костюк встретится с Марианной Закарлюк, которая ранее по идентичному сценарию обыграла Лесю Цуренко.
Для Лопатецкой это был второй матч за сегодняшний день. Ранее она обыграла Викторию Петренко.
Олег Дидух, Sport.ua
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