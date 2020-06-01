Еще один отказ. Костюк без борьбы вышла в финал в Ирпене

Во втором полуфинальном матче UTF Ladies Invitational в Ирпене борьбы также не получилось. Марта Костюк обыграла Дарью Лопатецкую всего за 11 минут.

Костюк выиграла первые два гейма, после чего Лопатецкая отказалась от продолжения матча.

В финале Костюк встретится с Марианной Закарлюк, которая ранее по идентичному сценарию обыграла Лесю Цуренко.

Для Лопатецкой это был второй матч за сегодняшний день. Ранее она обыграла Викторию Петренко.