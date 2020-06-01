Цуренко снялась. Закарлюк – первый финалист турнира в Ирпене

В первом полуфинале UTF Ladies Invitational в Ирпене Леся Цуренко встречалась с Марианной Закарлюк.

Борьбы в матче не получилось. Проиграв первые два гейма первого сета, Цуренко снялась с матча. Поединок продолжался всего 15 минут.

Второй финалист турнира в Ирпене определится сегодня в противостоянии Марты Костюк и Дарьи Лопатецкой. Ранее Лопатецкая в трех сетах обыграла Викторию Петренко.