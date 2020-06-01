Ирпень. Лопатецкая вышла в полуфинал

Дарья Лопатецкая обыграла Викторию Петренко

  • 01.06.2020 14:33
  • 326 просмотров
  • 1 комментарий
Ирпень. Лопатецкая вышла в полуфинал
© facebook.com/UkrainianTennisFederation

Сегодня Дарья Лопатецкая в матче заключительного тура Группы А турнира UTF Ladies Invitational в Ирпене в трех сетах обыграла Викторию Петренко – 4:6, 6:3, 6:2. Матч продолжался 2 часа и 38 минут.

Лопетецкая вышла в полуфинал, где сегодня сыграет с Мартой Костюк.

Также из Группы А в полуфинал вышла Леся Цуренко.

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Олег Дидух, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    kollekciy
      kollekciy, 01.06.2020 15:00
    0
    Отак в тенісі часто буває, міліметр не попадіння в лінію від Петренко при рахунку 3:1 на її користь повністю зламав її гру. Прямо по типовому стилі Марти.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 01.06.2020 15:00
    0
    Отак в тенісі часто буває, міліметр не попадіння в лінію від Петренко при рахунку 3:1 на її користь повністю зламав її гру. Прямо по типовому стилі Марти.
    Ссылка
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