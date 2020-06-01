Ирпень. Лопатецкая вышла в полуфинал

Сегодня Дарья Лопатецкая в матче заключительного тура Группы А турнира UTF Ladies Invitational в Ирпене в трех сетах обыграла Викторию Петренко – 4:6, 6:3, 6:2. Матч продолжался 2 часа и 38 минут.

Лопетецкая вышла в полуфинал, где сегодня сыграет с Мартой Костюк.

Также из Группы А в полуфинал вышла Леся Цуренко.