Дарья Лопатецкая – Виктория Петренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июня в Ирпене продолжится женский турнир под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational, в котором принимают участие 8 украинских теннисисток.
В завершающем матче группового этапа на корт выйдут Дарья Лопатецкая и Виктория Петренко.
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Источник — XSport
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