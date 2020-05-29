Турнир в Ирпене. Матчи пятницы отложены из-за дождя

На турнире под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational в Ирпене старт матчей пятницы отложен до 15:00.

Ранее сообщалось, что поединки должны были начаться в 12:00.

Напомним, вчера погода также внесла свои коррективы и был сыгран всего один полный матч, еще одну встречу остановили в первом сете.