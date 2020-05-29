Расписание украинок на турнире в Ирпене на 29 мая

29 мая в Ирпене продолжается женский турнир под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational, в котором примут участие 8 украинских теннисисток.
Расписание:
12:00 - Екатерина Дятлова - Мария Берген (5:3)
Не ранее 13:00 - Марта Костюк - Марианна Закарлюк
Не ранее 14:30 - Людмила Киченок - Виктория Петренко
Не ранее 16:00 - Леся Цуренко - Дарья Лопатецкая
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Источник — Федерация тенниса Украины
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