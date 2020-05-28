На турнире в Ирпене отменены все матчи второго игрового дня

На турнире под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational в Ирпене из-за обилия осадков отменены все матчи второго игрового дня.

Отметим, что в четверг был сыгран один матч, еще в одном девушки провели неполную первую партию.

Расписание на пятницу будет известно немного позже.

Турнирная таблица