Турнир в Ирпене. Лопатецкая разобралась с Людмилой Киченок

В Ирпене завершился последний матч первого круга группового этапа на турнире под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational.
Дарья Лопатецкая (№379 WTA) в двух сетах обыграла Людмилу Киченок и вместе с Лесей Цуренко возглавила группу А. Также в этом квартете выступает Виктория Петренко.
Дарья Лопатецкая – Людмила Киченок – 6:2, 6:3
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Источник — Федерация тенниса Украины
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