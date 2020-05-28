Турнир в Ирпене. Лопатецкая разобралась с Людмилой Киченок

Стартовал второй день турнира под эгидой ФТУ

  • 28.05.2020 11:53
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Турнир в Ирпене. Лопатецкая разобралась с Людмилой Киченок
© ФТУ. Дарья Лопатецкая

В Ирпене завершился последний матч первого круга группового этапа на турнире под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational.

Дарья Лопатецкая (№379 WTA) в двух сетах обыграла Людмилу Киченок и вместе с Лесей Цуренко возглавила группу А. Также в этом квартете выступает Виктория Петренко. 

Дарья Лопатецкая – Людмила Киченок – 6:2, 6:3

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Источник — Федерация тенниса Украины

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