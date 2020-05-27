Турнир в Ирпене. Цуренко выиграла у Петренко

Сегодня, 27 мая, в городе Ирпень (Киевская область) стартовал турнир UTF Ladies Invitational. В третьем матче Леся Цуренко в двух сетах обыграла Викторию Петренко (6:4; 6:3).
Напомним, ранее Марианна Закарлюк обыграла Надежду Киченок, а Марта Костюк переиграла Марию Берген. Также на сегодня запланирован матч Людмила Киченок – Дарья Лопатецкая.
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Источник — Федерация тенниса Украины
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